Израиль обвинили в войне против всего палестинского народа

Израильская армия ведет борьбу не с ХАМАС, заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе, передает ТАСС. По его словам, еврейское государство фактически воюет со всем палестинским народом.

«То, что сейчас делает Израиль, — это не война против ХАМАС, это война против всего палестинского народа. Министр обороны Израиля говорит, что сражается с «человекоподобными животными», а премьер-министр [Израиля] призывает помнить о судьбе амаликитян», — отметил Штайе.

Он добавил, что руководство Израиля желает повторения истории с древнем семитским племенем амаликитян, которое полностью истребил израильский народ. Штайе подчеркнул, что именно на это настраивают израильскую армию.

«То, что нам сейчас действительно нужно — это прекращение войны, ведь именно это необходимо, чтобы доставить гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается», — заключил премьер Палестины.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в США призвали стереть ХАМАС с лица земли.