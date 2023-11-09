МИД Иордании выступил против внешнего управления сектором Газа в будущем

Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что его страна выступает категорически против внешнего управления сектором Газа в будущем, сообщает информационное агентство «Петра».

По словам министра, Иордания отвергает какие-либо разговоры о послевоенном управлении Газой с помощью арабских либо неарабских силы.

Глава МИД отметил, что необходимо принять политическое решение, которое приведет к всеобъемлющему и справедливому миру и обеспечит реализацию прав палестинцев на создание независимого государства на всех оккупированных палестинских территориях.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что власти Соединенных Штатов полагают, что управлять сектором Газа после окончания палестино-израильского конфликта должна администрация Палестины.

Пател от лица руководства США отметил, что решение о дальнейшей судьбе палестинского анклава должно в первую очередь основываться на пожеланиях народа Палестины.

Ранее сообщалось, что Западным Берегом Иордана будет ведать ультраправый еврейский ортодокс.