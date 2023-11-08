Нетаньяху снова отверг прекращение огня в секторе Газа без освобождения заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова заявил, что его страна не пойдет на прекращение огня в секторе Газа без освобождения удерживаемых в палестинском анклаве заложников. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Без освобождения наших заложников прекращения огня не будет», — указал глава израильского кабмина.

До этого боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — заявило, что может освободить удерживаемых им заложников лишь в рамках сделки по их обмену на соратников, содержащихся в тюрьмах Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.