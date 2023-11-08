Гутерриш заявил, что у ООН нет власти и денег для предотвращения геноцида в секторе Газа

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что ООН не имеет финансов и власти, чтобы предотвратить возможный геноцид в секторе Газа, передает Reuters.

«У нас нет власти, нет финансов, но есть голос и платформа, где люди могут объединить правительства, гражданское общество и по крайней мере попытаться найти способы решения драматических проблем нашего времени», — сказал генсек в ответ на вопрос о том, какими рычагами обладает ООН, чтобы остановить возможный геноцид в палестинском анклаве.

До этого бывший директор нью-йоркского офиса верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохибер заявил о наличии элементов геноцида в действиях Израиля в секторе Газа.

Он отметил, что после обострения ситуации между ХАМАС и Израилем США заблокировали в Совете Безопасности ООН резолюцию с призывом к гуманитарному прекращению огня. По мнению Мохибера, такая реакция от политической части организации весьма неадекватна, поскольку происходящее в секторе Газа походит на случай геноцида.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.