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В Венгрии пообещали заблокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

В Венгрии пообещали блокировать начало переговоров с Киевом о вступлении в ЕС

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BalazsOrban_HU/Twitter

Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Киевом о вступлении в Европейский союз (ЕС), так как права венгерского меньшинства на Украине нарушаются. Об этом он заявил в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS).

По его словам, Украина принимает законы, которые делают жизнь венгров в стране «невыносимой». Речь идет о законе, который обязывает национальные меньшинства получать не менее 70% образования на украинском языке.

«Мы не можем с этим согласиться... Позиция Венгрии кристально ясна: пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Евросоюз», — заявил Орбан.

До этого Сийярто заявил, что, если Украина хочет вступить в ЕС, она должна предоставить весомые гарантии соблюдения прав национальных меньшинств.

Он также говорил, что киевские власти пытаются лишить этнических венгров права разговаривать и вести обучение детей на родном языке. По словам министра, украинские чиновники намерены выдавать около €1 тыс. в год родителям, которые отправляют своих детей на курсы украинского языка. Сийярто назвал это «вопиющим шагом к уничтожению венгерского меньшинства» и подчеркнул, что это неприемлемо и недопустимо для страны, которая хочет вступить в Европейский союз.

Ранее в США назвали Венгрию препятствием на пути Украины в ЕС.

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