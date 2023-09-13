В США назвали Венгрию препятствием на пути Украины в ЕС

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен изложила свое видение расширения Европейского союза (ЕС), куда должна входить и Украина, однако Киеву предстоит пройти долгий путь для начала переговоров о членстве, которые Венгрия потенциально заблокирует. Будапешт станет «крепким орешком» для Киева из-за отношения к этническим венграм на территории Украины, пишет Reuters.

«Для Украины самым большим препятствием является Венгрия и дискуссия вокруг национальных меньшинств. В политическом плане это будет самым важным препятствием», — заявил Reuters европейский чиновник на условиях анонимности.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно конфликтовал с Киевом из-за закона, который ограничивает право этнических венгров учиться на родном языке. Он также поддерживает «более теплые» отношения с Москвой, чем многие европейские коллеги, говорится в материале.

Кроме того, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что оценка процесса присоединения Украины к Евросоюзу должна включать проверку того, соблюдаются ли права венгерской общины, напоминает Reuters.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году.

«Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель..., мы должны быть готовы, с обеих сторон, к расширению к 2030 году», — отмечается в заявлении политика.

Ранее Сийярто заявил, что, если Украина хочет вступить в ЕС, она должна предоставить весомые гарантии соблюдения прав национальных меньшинств.

Он также говорил, что киевские власти пытаются лишить этнических венгров права разговаривать и вести обучение детей на родном языке. По словам министра, украинские чиновники намерены выдавать около €1 тыс. в год родителям, которые отправляют своих детей на курсы украинского языка. Сийярто назвал это «вопиющим шагом к уничтожению венгерского меньшинства» и подчеркнул, что это неприемлемо и недопустимо для страны, которая хочет вступить в Европейский союз.

Ранее в Евросоюзе рассказали, какого мира хотят добиться для Украины.