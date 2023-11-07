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Страны НАТО приостанавливают участие в ДОВСЕ

Страны НАТО приостанавливают участие в ДОВСЕ вслед за Россией

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Страны НАТО приостанавливают участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) вслед за РФ. Соответствующее заявление появилось на сайте Североатлантического альянса.

«Признавая роль ДОВСЕ как краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, в которой государства-члены НАТО - участники договора соблюдают его, а Россия — не соблюдает, была бы неприемлемой.
Вследствие этого, государства-члены НАТО - участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на такой срок, который потребуется, в соответствии со своими правами согласно международному праву», — заявили в НАТО.

Отмечается, что это решение поддерживают все входящие в него страны.

До этого в МИД РФ заявили, что в полночь на вторник, 7 ноября, была окончательно завершена процедура выхода Российской Федерации из ДОВСЕ.

Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году, оно закрепляет квоты на владение тяжелой военной техникой странами упраздненной в 1991 году Организации Варшавского Договора и НАТО. Действие ДОВСЕ было приостановлено РФ еще в 2007 году после очередного расширения НАТО. В 2015-м Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.

10 мая Путин поручил подготовить закон о денонсации ДОВСЕ. 29 мая, президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Позднее МИД РФ объявил, что Россия окончательно выйдет из ДОВСЕ 7 ноября 2023 года.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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