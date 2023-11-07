Власти Турции опровергли информацию о приеме миллиона палестинцев за деньги

Представители администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергли сообщения о договоренности с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху по приему миллиона палестинцев. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне несколько оппозиционных СМИ Турции сообщили, что Эрдоган якобы согласился принять в Турцию миллион беженцев из Палестины в обмен на $2 млрд. На это в администрации Эрдогана заявили, что информация не соответствует действительности.

«Эти утверждения полностью сфабрикованы», — сообщил Центр по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турции.

До этого Эрдоган сообщил, что больше не может считать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «своим собеседником».

Президент добавил, что руководитель Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын все еще поддерживает контакты с израильскими властями. Также он проводит встречи с представителями движения ХАМАС и Палестины.

По словам турецкого лидера, полный разрыв отношений не представляется возможным. Особенно когда речь идет о сфере международной дипломатии, уточнил глава республики.

Ранее представители США и Турции завершили переговоры по Газе.