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В Палестине посетовали на бездействие США по конфликту на Ближнем Востоке

Посол Палестины Нофаль: США ничего не сделали для остановки войны в Газе

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Mohammed Al-Masri/Reuters

Власти США пока не перешли к действиям для урегулирования нового обострения палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке, считает посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль, передает ТАСС. По его словам, палестинская сторона призывает Вашингтон повлиять на Израиль для прекращения боевых действий.

«Вчера [5 ноября] была встреча с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном в Рамалле, там [президент Палестины Махмуд] Аббас заявил, что нужно срочно остановить войну, чтобы мирные люди смогли жить нормально. Пока до сих пор Израиль отказывается от всего, нападает на сектор Газа. США нужно что-то делать, чтобы все это остановить, но американцы до сих пор ничего не делают», — пояснил Нофаль.

Он добавил, что Израиль не желает мирных переговоров с палестинцами. Нофаль подчеркнул, что еврейское государство хочет только ликвидации ХАМАС в секторе Газа.

«Израиль продолжает эту войну, в том числе против мирного населения. И самое худшее — что американцы по этому вопросу их поддерживают», — заключил посол Палестины.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Катар заподозрил Израиль в геноциде в Газе.

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