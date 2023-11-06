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Названо негативное последствие для бедных стран ЕС от вступления Украины

UnHerd: Украина при вступлении в ЕС отберет финансирование у беднейших членов

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Global Look Press

Вступление Украины в Евросоюз приведет к негативным финансовым последствиям для более бедных стран — членов объединения. Об этом заявила обозревательница британского портала UnHerd Бетани Эллиотт.

Как пишет Эллиотт, Украина вполне может получить членство в ЕС. Европейские дипломаты признали, что, поскольку Украина получила статус кандидата в июне 2022 года, можно ожидать, что ЕС даст зеленый свет переговорам в декабре. Политический импульс слишком велик, чтобы члены ЕС могли протестовать, отмечает она. При этом европейские дипломаты обеспокоены тем, что расширенный союз из 30 или более государств может оказаться слишком раздутым, чтобы функционировать эффективно.

Согласно прогнозам ЕС относительно расширенного союза, Украина будет иметь право на примерно €186 млрд в течение семи лет. Это будет иметь серьезные последствия для существующих стран — членов ЕС и приведет к сокращению субсидий фермерам примерно на 20%. Право новых участников на получение денег на улучшение инфраструктуры в более бедных странах также будет означать, что Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не имеют права на такое финансирование, подчеркнула обозревательница портала.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщал в интервью, что глава МИД Германии Анналена Бербок обещала членство Украины в ЕС.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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