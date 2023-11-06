В США высказались о возможности конфликта с Ираном

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Тегераном и не ищет его, однако намерен защищать граждан США на Ближнем Востоке от действий проиранских формирований. Текст заявления Блинкена размещен на сайте Госдепа, оно было сделано им в Багдаде после встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани.

«Важно послать очень четкий сигнал всем, кто может попытаться воспользоваться конфликтом в Газе, чтобы угрожать нашему персоналу здесь или где-либо еще в регионе: не делайте этого. Нападения и угрозы со стороны боевиков, связанных с Ираном, абсолютно неприемлемы, и мы примем все необходимы меры для защиты наших людей», — подчеркнул он.

Отмечается, что речь идет как о гражданском, так и о военном персонале США.

13 октября ряд баз США на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу. 27 октября президент США Джо Байден приказал ударить по объектам Ирана в Сирии в ответ на атаки против ВС США.

5 ноября Иран пригрозил США «тяжелым ударом» и бойкотом товаров в случае продолжения операции Израиля в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее сообщалось, что Иран открывает второй фронт в войне Израиля с ХАМАС.