Действующий мэр Кишинева лидирует на выборах с 56,8% голосов

Действующий мэр Кишинева Иван Чебан лидирует на выборах градоначальника. Он набрал 56,8% голосов, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), после обработки протоколов с пяти участков из 305, пишет ТАСС.

На втором месте находится Лилиан Карп, кандидат от проевропейской Партии действия и солидарности, с результатом 22,6%.

Для победы необходимо получить более 50% голосов. В противном случае будет проведен второй тур выборов. На местных выборах в Кишиневе явка к 14.35 (15.35 мск) составила 25,01%, что по закону позволяет считать выборы состоявшимися, сообщает Центризбирком.

В оппозиции называют процесс выборов в Молдавии полностью дискредитированным.

В воскресенье жители Молдавии выбирают мэров населенных пунктов и членов советов на следующие четыре года. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки.

Жители Молдавии должны выбрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также более 11 тысяч депутатов местных советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Второй тур ожидает кандидатов в мэры, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Основная борьба разворачивается за посты мэров Кишинева и Бельц, второго по величине города. В Кишиневе на кресло мэра претендует рекордное количество кандидатов — 28 человек.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.