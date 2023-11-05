Песков заявил, что отношения с США придется возобновлять

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США находятся на нуле и даже ниже нуля, однако со временем их придется возобновлять. Об этом он заявил в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

«Отношения находятся на нуле и я бы сказал, даже ниже нуля», — сказал Песков.

При этом он отметил, что так как РФ и США несут особую ответственность за мировую стратегическую стабильно, то со временем разговор придется возобновить.

Также Песков заявил, что для вероятной встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена должны появиться необходимые условия, а также требуется обоюдное желание. Путин неоднократно говорил, что готов к любым контактам, подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что прекращение двусторонних отношений России с США произошло в прошлом году по инициативе американской стороны.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».