Премьер Малайзии сравнил разрушения в Газе с ущербом от бомбардировки Хиросимы

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой сравнил разрушения в секторе Газа с ущербом от атомной бомбардировки Хиросимы. Об этом сообщаетТАСС.

«Бомбы в Газе превысили масштабы ущерба по сравнению с Хиросимой во время Второй мировой войны», — заявил премьер.

Также он поблагодарил Кисиду за оказание гуманитарной помощи.

5 ноября стало известно, что Россия выслала в Египет третью партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа, груз доставят два спецборта МЧС России. По информации МЧС, в качестве помощи жителям Газы направляются продукты питания, подушки и средства личной гигиены.

4 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о захвате важного опорного пункта боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа. По данным издания, солдаты бригады «Гивати» установили контроль над базой, где обнаружили большое количество оперативных карт, документов командования, содержащих в том числе и личные данные действующих командиров ХАМАС.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.