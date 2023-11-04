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Эрдоган отказался считать Нетаньяху «своим собеседником»

Эрдоган сообщил, что больше не считает Нетаньяху своим собеседником

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Presidential Press Office/Handout via Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что больше не может считать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «своим собеседником». Его слова передает РИА Новости.

Как сообщило агентство, о своем отношении к израильскому премьеру турецкий лидер рассказал в самолете, когда возвращался из Астаны. В столице Казахстана проходил саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

«В настоящее время у меня нет никаких контактов [с Израилем]. <...> Скажу так: Нетаньяху больше не является для нас собеседником ни в каком смысле. Мы его вычеркнули», — отметил Эрдоган.

Однако президент добавил, что руководитель Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын все еще поддерживает контакты с израильскими властями. Также он проводит встречи с представителями движения ХАМАС и Палестины.

По словам турецкого лидера, полный разрыв отношений не представляется возможным. Особенно когда речь идет о сфере международной дипломатии, уточнил глава республики.

12 октября лидер турецкой «Новой партии благоденствия» Фатих Эрбакан призвал правительство выслать израильского посла в Анкаре. В то же время он указал на необходимость немедленно отозвать посла Турции в еврейском государстве, но пока власти страны не принимали соответствующих решений.

Ранее Эрдоган обвинил израильское правительство в преступлениях против человечности.

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