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Стало известно о требованиях США к Израилю после удара по лагерю беженцев в Газе

Politico: США запросили у Израиля объяснений удара по лагерю беженцев в Газе

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AP

Администрация президента США потребовала от израильских властей предоставить объяснения причин удара по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Об этом сообщает Politico cо ссылкой на источники.

Издание отмечает, что американская сторона попросила Иерусалим подробно описать ход планирования данной операции. Также в Вашингтоне обратили внимание Израиля на то, что необходимо точно навести орудия на цели, чтобы избежать жертв среди гражданских.

Источник газеты подчеркнул, что диалог был сфокусирован на просьбе к Иерусалиму принять более действенные меры, чтобы избежать жертв среди мирных граждан.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Иерусалим продолжит борьбу с палестинским радикальным движением ХАМАС до конца, несмотря на страдания мирного населения сектора Газа.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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