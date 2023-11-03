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Кулеба рассказал о возможных планах Зеленского провести президентские выборы весной

Кулеба: Зеленский рассматривает возможность проведения выборов президента весной

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Fabrizio Bensch/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в стране весной 2024 года. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает агентство УНИАН.

По его словам, украинский лидер «обдумывает и взвешивает разные плюсы и минусы».

При этом, как считает министр, проведение выборов во время военных действий приведет к беспрецедентным проблемам.

До этого издание «Страна.ua» писало о том, что большинство жителей Украины негативно относятся к предложениям о проведении выборов в стране, несмотря на продолжение конфликта. Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), против голосования выступил 81% респондентов.

Парламентские и президентские выборы на Украине по графику должны состояться в следующем году. Однако, как указывали в Верховной раде, проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы. В Киеве не раз отмечали, что против проведения голосования в условиях военного положения. При этом в начале октября Зеленский заявлял, что не намерен идти на второй срок, если выборы главы государства пройдут после окончания боевых действий.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».

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