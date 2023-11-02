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Путин разрешил оперативно блокировать сайты с призывами к сбору средств для ВСУ

Путин подписал закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий блокировать сайты с призывами к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ) во внесудебном порядке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, блокировке будут подлежать интернет-ресурсы с предложениями о сборе средств для противников РФ в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористических операций, а также о возможных способах такого финансирования.

Согласно сопроводительным материалам к закону, его необходимость продиктована многочисленными случаями участия зарубежных медиаплатформ и организаций в распространении данных с предложениями о финансировании ВСУ в ходе проведения спецоперации на Украине.

26 октября стало известно, что следователи ФСБ впервые в России предъявили жителю Хабаровского края обвинение в госизмене из-за финансирования Вооруженных сил Украины через криптовалюту.

До этого Совет Федерации одобрил закон о блокировке онлайн-ресурсов, на которых содержатся призывы к финансированию Вооруженных сил Украины.

Ранее Путин отменил закон об уведомлении Совета Европы о военном положении в России.

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