Западным берегом Иордана будет ведать ультраправый еврейский ортодокс

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил ультраправого еврейского ортодокса Цви Суккота председателем подкомитета МВД по населенным палестинцами территориям Западного берега Иордана. Об этом пишет Jerusalem Post.

Суккот является членом Религиозной сионистской партии и проживает на территории Западного берега Иордана (областей Иудея и Самария) в одном из созданных израильтянами в обход резолюций ООН поселений. Его подозревают в причастности на нападения еврейских ортодоксов на палестинцев.

При этом представители левого движения и сторонники компромиссного решения палестино-израильского конфликта в Израиле называют это решение угрозой национальной безопасности Израиля.

«Двух фронтов ... было недостаточно для Нетаньяху, сегодня он назначил одну из целей Шин-Бет (Служба безопасности Израиля. — «Газета.Ru») председателем подкомитета по безопасности и подлил 700 литров бензина на третий фронт — Западный берег», — заявил лидер еврейских лейбористов Мерав Михаэли.

21 июня при разгроме ультраправыми израильтянами палестинского поселка Турмус-Айя были ранены 100 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.