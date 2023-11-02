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В Госдуме призвали Залужного задуматься о выживании Украины

Депутат Шеремет призвал Залужного подумать о выживании Украины

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет призвал главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного думать не о прорывах на линии фронта, а о выживании Украины как государства, комментируя заявления военного для журнала The Economist. Об этом Шеремет рассказал в беседе с РИА Новости.

«Риторика Залужного за последнее время кардинально изменилась, и сегодня ему стоит думать не о прорывах украинских боевиков, а о выживании Украины как государства», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что тактика ВСУ, разработанная специалистами из НАТО, не оправдалась, ВС РФ сдержали контрнаступление противника, ликвидировав наиболее боеспособные силы.

Шеремет отметил, что украинские солдаты, «которые занимались и воспитывались по натовским калькам, пришли к бесславному окончанию своей наступательной эпопеи». Такая же судьба постигла и западную военную технику, подчеркнул депутат.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил журналу The Economist, что украинский конфликт переходит в затяжную форму, что несет большие риски для страны.

«Самый большой риск позиционной войны на истощение заключается в том, что она может затянуться на годы и измотать украинское государство», — пишет Залужный в статье для журнала, подчеркивая, что Украина «достигла уровня развития технологий, который ставит нас в тупик».

Как отмечает The Economist, главком ВСУ не сомневается в том, что затяжной конфликт выгоден для России — страны с населением в три раза больше и экономикой, в ​​десять раз превышающей украинскую.

Ранее депутат Чепа прокомментировал слова Залужного о тупике на фронте.

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