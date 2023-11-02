Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат Чепа прокомментировал слова Залужного о тупике на фронте

Депутат Чепа: слова Залужного о тупике на фронте связаны с провалом наступления

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Слова главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике на фронте говорят о том, что наступление Киева провалилось. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, сейчас командование ВСУ пытается найти провалу украинского контрнаступления какое-то объяснение.

«В первую очередь его (Залужного. — «Газета.Ru») заявление говорит о том, что так называемый контрнаступ полностью провалился. <...> На сегодняшний день по большому количеству позиций натовское оружие проигрывает нашему. Это говорит о полном провале планов США на контрнаступ», — поделился депутат.

Чепа считает, что, говоря о тупике на фронте, Залужный пытался оказать давление на США, чтобы получить новое вооружение.

До этого Залужный говорил, что украинский конфликт переходит в затяжную форму, что несет большие риски для страны. При этом главком ВСУ не сомневается в том, что затяжной конфликт выгоден для России.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий