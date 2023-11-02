Депутат Чепа прокомментировал слова Залужного о тупике на фронте

Слова главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике на фронте говорят о том, что наступление Киева провалилось. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, сейчас командование ВСУ пытается найти провалу украинского контрнаступления какое-то объяснение.

«В первую очередь его (Залужного. — «Газета.Ru») заявление говорит о том, что так называемый контрнаступ полностью провалился. <...> На сегодняшний день по большому количеству позиций натовское оружие проигрывает нашему. Это говорит о полном провале планов США на контрнаступ», — поделился депутат.

Чепа считает, что, говоря о тупике на фронте, Залужный пытался оказать давление на США, чтобы получить новое вооружение.

До этого Залужный говорил, что украинский конфликт переходит в затяжную форму, что несет большие риски для страны. При этом главком ВСУ не сомневается в том, что затяжной конфликт выгоден для России.

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