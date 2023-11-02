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В Израиле оценили решение Иордании отозвать своего посла в стране

МИД Израиля выразил сожаление из-за отзыва посла Иордании в стране

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат выразил сожаление в связи с решением внешнеполитического ведомства Иордании отозвать своего посла в стране. Об этом дипломат написал в личном аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Израиль сожалеет о решении правительства Иордании отозвать ее посла для консультации», — указал он.

1 ноября Министерство иностранных дел Иордании сообщило, что власти королевства решили отозвать своего посла в Израиле. В заявлении ведомства уточнялось, что Амман пошел на такой шаг в связи с действиями израильских войск на территории сектора Газа.

Как отметили в МИД королевства, политика Израиля в отношении Палестины создает угрозу гуманитарной катастрофы. Более того, в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа пострадало огромное количество невинных людей.

В этот же день президент Колумбии Густаво Петро сообщил об отзыве посла страны в Израиле для консультаций. Позже аналогичное заявление сделал кабинет министров Чили.

Ранее в Боливии решили разорвать дипломатические отношения с Израилем.

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