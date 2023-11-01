В Госдепе рассказали, как можно разрешить конфликт на Ближнем Востоке

Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что США считают, что лишь «двугосударственное» решение конфликта Израиля и Палестины сможет обеспечить мир на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы верим, что это единственное решение, которое обеспечит прочный и длительный мир», — сказал Миллер.

По его словам, в США уверены, что движение ХАМАС не должно руководить сектором Газа, а Израиль, в свою очередь, не может ее оккупировать.

Ранее сообщалось, что советник Госдепартамента США Дерек Шолле намерен посетить Израиль, а после Турцию и Иорданию для обсуждения мер по разрешению конфликта между Палестиной и Израилем.

31 октября на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты считают Турцию продуктивным и полезным участником НАТО. Он отметил, что, несмотря на разногласия с Турцией, Вашингтон и Анкара продолжат работать с ней по вопросам, в которых достигнута согласованность. Так Миллер прокомментировал призывы из уст некоторых американских законодателей к исключению Анкары из альянса за поддержку радикального палестинского движения ХАМАС и критику Израиля, которые прозвучали.

Ранее в США пообещали помогать Израилю, несмотря на страдания палестинцев.