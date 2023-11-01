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Спецпред РФ по Сирии передал послание Путина для Раиси

Спецпредставитель России Лаврентьев передал президенту Ирана послание Путина

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Владислав Воднев/РИА «Новости»

Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадияном. Об этом сообщает агентство IRNA.

Отмечается, что Лаврентьев после обсуждения с Ахмадияном ситуации вокруг сектора Газа передал послание от президента РФ Владимира Путина для главы Ирана Эбрахима Раиси.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что российские дипломаты предпринимают интенсивные усилия ради урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Мероприятие состоялось 21 октября в столице Египта. При этом в ходе своего выступления представитель Москвы указал, что заморозка конфликта между Израилем и Палестиной невозможна.

По словам Богданова, вместо этого международное сообщество должно принять меры и предотвратить поглощение палестинских территорий. В то же время замминистра рассказал о шагах России для стабилизации обстановки в регионе.

Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток.

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