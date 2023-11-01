Макрон призвал Европу к созданию системы отношений с Россией

Европе необходимо взаимодействовать с Россией, поскольку страна является частью региона в географическом отношении, считает президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС. Выступая перед студентами Казахского гуманитарного юридического университета, он отметил, что европейским государствам необходимо выработать систему для сотрудничества с Москвой.

«Архитектура безопасности в Европе не может строиться на эскалации и конфликтах <…> Россия — это часть Европы в географическом отношении, и поэтому мы должны строить устойчивую систему отношений между членами ЕС, государствами, не входящими в организацию, и Россией», — пояснил Макрон.

Он добавил, что европейские страны обязаны принять участие в переговорах России и США по вопросам, связанным с вооружениями.

Макрон приехал с визитом в Казахстан 1 ноября. Его визит сочли историческим событием. В рамках поездки президент Франции встретился со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым в Астане.

Ранее Макрон похвалил Казахстан за отказ от поддержки России по Украине.