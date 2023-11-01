Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Макрон призвал Европу к созданию системы отношений с Россией

Президент Франции Макрон выступил за устойчивую систему отношений Европы с РФ

close
100%
Stephanie Lecocq/Reuters

Европе необходимо взаимодействовать с Россией, поскольку страна является частью региона в географическом отношении, считает президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС. Выступая перед студентами Казахского гуманитарного юридического университета, он отметил, что европейским государствам необходимо выработать систему для сотрудничества с Москвой.

«Архитектура безопасности в Европе не может строиться на эскалации и конфликтах <…> Россия — это часть Европы в географическом отношении, и поэтому мы должны строить устойчивую систему отношений между членами ЕС, государствами, не входящими в организацию, и Россией», — пояснил Макрон.

Он добавил, что европейские страны обязаны принять участие в переговорах России и США по вопросам, связанным с вооружениями.

Макрон приехал с визитом в Казахстан 1 ноября. Его визит сочли историческим событием. В рамках поездки президент Франции встретился со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым в Астане.

Ранее Макрон похвалил Казахстан за отказ от поддержки России по Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий