Политолог заявил о планах Израиля повторить «историческую трагедию изгнания»

У Израиля нет права выгонять мирных жителей Газы с их родины, заявил политолог и журналист Юрий Светов. Египет и другие страны не примут беженцев, которые будут «всячески радикализировать» свое изгнание с родной земли, предположил он в беседе с телеканалом «360».

«Палестинцы живут на своей территории. Сектор Газа — их земля, пусть и стесненная. Поэтому почему они должны покидать свою родину и куда-то уезжать?» — задался вопросом Светов.

План Израиля по изгнанию жителей Газы напоминает Первый или Второй исход Вавилона, когда иудеев изгнали из Палестины, считает политолог. «Они об этом вспоминают как о невиданном злодействе. И сами готовы его повторить. Почему они (израильтяне — прим. ред.) не вспомнят собственную историческую трагедию изгнания с этой земли?» — заявил он.

По его мнению, переселение жителей Газы – это попытка переложить ответственность на другие страны, так как Израиль, который не может ужиться с соседями, предлагает взять Египту эту проблему на себя. Однако власти Египта уже заявили, что не примут беженцев. Во многом это связано с экономической ситуацией, так как это не самая развитая страна, считает эксперт.

«Зачем Египту два с половиной миллиона чужих граждан, которых надо кормить, поить и одевать? При этом они будут всячески радикализировать тот факт, что их изгнали со своей земли», — убежден Светов.

Напомним, Израиль накануне признал существование планов выселения 2,3 млн жителей Газы на Синайский полуостров в Египет. В Палестине план вызвал возмущение. Официальный представитель президента Махмуда Аббаса заявил, что власти выступают против перемещения населения сектора Газа.

Сегодня стало известно, что Египет разместил танки и бронемашины около контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа.