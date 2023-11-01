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Глава ФБР заявил, что Иран планировал покушения на чиновников США

Глава ФБР Рэй заявил, что Тегеран планировал покушения на чиновников США

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Tom Brenner/Reuters

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США, Кристофер Рэй, обвинил Иран в планировании покушений на американских чиновников, в том числе на территории Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА Новости.

На слушаниях в сенатском комитете Рэй заявил: «Иранцы, как напрямую, так и через наем преступников, планировали покушения на диссидентов и высокопоставленных действующих и бывших правительственных чиновников США, включая прямые действия на американской территории».

Директор ФБР также назвал Иран крупнейшим «государством-спонсором терроризма».

Ранее в Иране заявили о неспособности армии Израиля противостоять сопротивлению Палестины.

При этом генерал Вооруженных сил Ирана Голям-Али Рашид в интервью заявил, что у США есть подземная база в израильском Тель-Авиве, откуда представители Центрального командования Соединенных Штатов (СЕНТКОМ) координируют действия Израиля в секторе Газа. По словам генерала, имеющаяся в распоряжении иранской стороны информация доказывает, что «действия Соединенных Штатов не соотносятся с заявлениями о необходимости ограничить распространение конфликта в регионе».

Ранее в Иране ответили на вопрос о разрастании конфликта на Ближнем Востоке.

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