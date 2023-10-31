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Блинкен и Остин попытаются убедить конгресс США одобрить помощь Израилю и Украине

Reuters: Блинкен и Остин выступят в сенате по финансированию Израиля и Украины

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Lucas Jackson/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны страны Ллойд Остин попытаются убедить законодателей одобрить запрос Джо Байдена о выделении помощи Украине и Израилю на $106 млрд. Об этом пишет Reuters.

Блинкен и Остин дадут показания комитету по ассигнованиям американского сената по запросу президента Байдена, уточняет агентство.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал конгресс выделить Украине дополнительное финансирование, так как средства «почти иссякли». До этого Джо Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и заявил, что победа этих стран в конфликтах необходима «для национальной безопасности Америки».

До этого спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что запрос американской администрации о $105 млрд помощи Израилю и Украине должен быть разделен.

Джонсон отметил, что администрация также должна отчитаться о планах на дальнейшие действия в контексте Украины и ожидания от ситуации.

Ранее в США сочли, что Вашингтон не справляется с одновременной поддержкой Израиля и Украины.

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