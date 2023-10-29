В США считают, что Вашингтон не справляется с одновременной поддержкой Израиля и Украины

Промышленность США не справляется с одновременной поддержкой Израиля и Украины. Об этом сообщает The Hill.

«Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена утверждает, что она может продолжать оказывать помощь, не нанося ущерб при этом американской безопасности, но эксперты в этом не уверены», — говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что высокий спрос на оружие США создал в Штатах прецедент, когда страна не в состоянии восполнить свои собственные запасы, а производители с трудом справляются с запросами.

«У нас действительно нет ни сил, ни боеприпасов, ни оборонно-промышленной базы, чтобы соответствовать интересам безопасности в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии», — приводит The Hill слова эксперта по безопасности Мэтью Кренига.

Он указал, с момента окончания холодной войны в США перестало уделяться внимание мощностям в производстве оружия, это поставило Вашингтон в опасное положение в вопросе защиты своих интересов в области безопасности. В публикации также говорится, что возможность возникновения затяжных конфликтов также не играет на руку Белому дому.

Украина, подчеркивают обозреватели, противостоит России уже второй год, а ожидаемое наземное наступление Израиля в Газе может затянуться на месяцы. Кроме того, Иерусалим может оказаться втянутым в двухстороннюю войну с поддерживаемой Ираном «Хезболлой», а это еще больше осложнит ситуацию.

До этого сообщалось, что союзники США все больше сомневаются в способности американских властей оказывать военную помощь нескольким странам одновременно.

Ранее в конгрессе США заявили о необходимости разделить запрос помощи Израилю и Украине.