Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Индия проведет виртуальный саммит G20

В Индии сообщили, что страна проведет виртуальный саммит G20 22 ноября

close
100%
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

В среду, 22 ноября, состоится виртуальный саммит Группы двадцати (G20). Об этом ТАСС сообщили в штабе индийского председательства в «Большой двадцатке».

Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи ранее заявил, что Нью-Дели уже разослал приглашения на онлайн-саммит G20 и надеется, что в нем поучаствуют как можно больше лидеров стран объединения.

В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Большая двадцатка» переживает внутреннюю реформу.

6 сентября министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявлял, что использование слова Бхарат для обозначения его страны в материалах к саммиту G20 не является попыткой изменения названия государства.

До этого издание The Economic Times писало о том, что правительство Индии собирается изменить официальное название страны на «Бхарат». Соответствующая резолюция может быть внесена во время специальной сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии рассказали о крупной победе России на сентябрьском саммите G20.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий