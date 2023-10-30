Индия проведет виртуальный саммит G20

В среду, 22 ноября, состоится виртуальный саммит Группы двадцати (G20). Об этом ТАСС сообщили в штабе индийского председательства в «Большой двадцатке».

Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи ранее заявил, что Нью-Дели уже разослал приглашения на онлайн-саммит G20 и надеется, что в нем поучаствуют как можно больше лидеров стран объединения.

В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Большая двадцатка» переживает внутреннюю реформу.

6 сентября министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявлял, что использование слова Бхарат для обозначения его страны в материалах к саммиту G20 не является попыткой изменения названия государства.

До этого издание The Economic Times писало о том, что правительство Индии собирается изменить официальное название страны на «Бхарат». Соответствующая резолюция может быть внесена во время специальной сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии рассказали о крупной победе России на сентябрьском саммите G20.