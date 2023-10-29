Посла России вызвали в МИД Израиля

Посла Российской Федерации в Израиле Анатолия Викторова утром в воскресенье, 29 октября, вызвали в израильский МИД для выражения ему протеста в связи с визитом делегации палестинского движения ХАМАС в Москву. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу израильского внешнеполитического ведомства.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, заместитель генерального директора МИД Израиля по делам Евразии посол Симона Гальперин разъяснила российскому дипломату, что «Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях».

Там указали, что «принятие у себя лидеров ХАМАС, которые несут прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, захват заложников» и уничтожение свыше «1400 израильтян, создает впечатление легитимации терроризма против израильтян».

До этого стало известно, что Москву посетила делегация ХАМАС, Израиль назвал визит поддержкой терроризма и призвал не контактировать с делегацией. В Кремле заявили, что Россия хочет продолжать диалог со всеми сторонами палестино-израильского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также ответил на вопрос о «кремлевской программе» ХАМАС в Москве, подчеркнув, что никаких контактов не будет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.