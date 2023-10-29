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На Западе сочли, что отказ Зеленского от мирных переговоров может стать фатальным для них

AС: отказ Зеленского от мирных переговоров может стать фатальной ошибкой для Запада

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Olivier Matthys/AP

Бывший советник президента США Рональда Рейгана, Даг Бэндоу заявил в статье для издания American Conservative, что отказ украинского руководства от мирных переговоров с Россией может иметь серьезные последствия, и Западу необходимо вести диалог с Москвой.

Бэндоу отметил, что президент Владимир Зеленский отказался от такого курса, и он считает, что только эскалация конфликта и формальное вступление союзников Украины в войну могут принести победу. Однако эксперт предупреждает, что это будет самоубийством.

По мнению Бэндоу, Запад устал от «дорогостоящего пата» на поле боя и Россия имеет преимущество в войне на истощение.

Он предложил Вашингтону и Брюсселю разработать новую систему безопасности в Европе, в рамках которой Украина получит нейтральный статус. Бэндоу также призывает страны Запада провести переговоры о мире с Россией, вернуть замороженные активы и снять санкции.

Украинская армия, по словам статьи, с начала июня пытается наступать на различных направлениях, используя подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Однако, по словам Владимира Путина, украинским войскам не удалось добиться значительных успехов на фронте. Министр обороны Сергей Шойгу также сообщил о значительных потерях ВСУ в сентябре, включая более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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