Экс-госсекретарь США предрек длительное противостояние Израиля и ХАМАС

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что наземная операция Армии обороны Израиля на территории сектора Газа может продлиться до нескольких месяцев. В интервью Fox News он призвал Вашингтон быть готовым поддерживать долгосрочную операцию в регионе.

«Мы не говорим о часах сегодня вечером или днях на этой неделе. Мы говорим о месяцах, чтобы победить ХАМАС в деталях», — сказал Помпео.

Он подчеркнул, что это «необходимое требование» для обеспечения безопасности израильтян и американцев.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее иранское агентство рассказало о тысячах солдат США, участвовавших в атаке на Газу.