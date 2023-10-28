Иранское агентство рассказало о тысячах солдат США, участвовавших в атаке на Газу

Иранское информационное агентство Tasnim утверждает, что 5000 американских солдат участвовали в наземной операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа в пятницу, 27 октября.

«Около 5000 американских военнослужащих приняли участие в наземной операции, которую израильская армия начала в секторе Газа в пятницу вечером», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в операции участвовали три дивизии и несколько бригад.

28 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские солдаты нанесли удары по 150 подземным целям на территории сектора Газа. Согласно заявлению Армии обороны Израиля, военные атаковали туннели и подземную инфраструктуру палестинского движения ХАМАС.

Позже официальный представитель израильских войск Даниэль Хагари рассказал, что бойцы ЦАХАЛ зашли в северные районы сектора Газа. Как он сказал, таким образом армия страны расширила зону своей наземной деятельности.

Ранее в ХАМАС оценили готовность движения противостоять наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа.