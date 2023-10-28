Россия предостерегает от авантюрных решений по Израилю и Палестине

Россия предостерегла другие страны от решений по Израилю и Палестине, которые могут привести к масштабной войне на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

«Предостерегаем от авантюрных решений тех внешних игроков, которые испытывают искушение разжечь очередную большую войну на Ближнем Востоке и обернуть вспять позитивную эволюцию этого стратегически важного региона, характеризующуюся поэтапным оздоровлением межгосударственных отношений», — говорится в сообщении российского дипведомства.

Также отмечается, что Россия оказывает влияние на разрешение конфликта в качестве посредника.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что уничтожение сектора Газа и изгнание из анклава 2 млн жителей создаст катастрофу на долгие десятилетия, если не на столетия. Он отметил, что необходимо «останавливаться».

Также министр подчеркнул, что необходимо проводить гуманитарные программы по спасению населения сектора Газа, которое оказалось в блокаде.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».