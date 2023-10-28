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Саакашвили призвал принудительно выкупать недвижимость россиян в Грузии

Саакашвили предложил принудительно выкупать недвижимость россиян в Грузии

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Irakli Gedenidze/Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о необходимости принудительно выкупать недвижимость, которую приобрели на территории страны граждане России из соображений национальной безопасности. Его слова с заседания суда, где он присутствовал дистанционно, приводит портал Newsgeorgia.ge.

По мнению Саакашвили, рано или поздно власть в Грузии сменится, и тогда будет необходимо разбираться с последствиями массовых покупок недвижимости россиянами.

«Ментальная коррекция большинства россиян невозможна. Эти люди являются источником повышенной опасности для Грузии… Как только изменится власть – россиянам нужно дать год на продажу квартир», — заявил он.

Он подчеркнул, что государство должно создать программу по содействию выкупу квартир и участков для последующего их приобретения гражданами Грузии, которые проживают за рубежом.

«Мы должны создать программу возвращения грузин… У россиян нет долгосрочного будущего в Грузии», — констатировал политик.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее Грузию времен правления Саакашвили сравнили с тюрьмой.

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