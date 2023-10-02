Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Грузию времен правления Саакашвили сравнили с тюрьмой

В правящей партии Грузии заявили, что при Саакашвили страна была большой тюрьмой

close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

Грузия до 2012 года была одной большой тюрьмой, в которой был глава в виде Михаила Саакашвили, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает грузинский «Первый канал». По его словам, при бывшем грузинском президенте свобода слова была уничтожена.

«Мы помним процессы, когда телевидение подвергалось рейдам, закрывались небольшие телестанции и так далее. Права человека попирались во всех отношениях. Мы помним, в каком состоянии были [судебные] дела, как их исправляли, забирали. Мы помним, что происходило в тюрьмах, как обращались с заключенными. В общем, до 2012 года Грузия была одной большой тюрьмой, у которой был начальник в виде Саакашвили, мы помним, как он относился к людям с разными политическими взглядами», — отметил Каладзе.

Он добавил, что после 2012 года ситуация радикально изменилась и этого добился один человек — Бидзина Иванишвили, бывший лидер «Грузинской мечты». Каладзе подчеркнул, что он смог объединить всю страну посредством мирных выборов.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее Саакашвили решил использовать свой арест для освобождения Грузии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий