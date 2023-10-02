Грузию времен правления Саакашвили сравнили с тюрьмой

Грузия до 2012 года была одной большой тюрьмой, в которой был глава в виде Михаила Саакашвили, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает грузинский «Первый канал». По его словам, при бывшем грузинском президенте свобода слова была уничтожена.

«Мы помним процессы, когда телевидение подвергалось рейдам, закрывались небольшие телестанции и так далее. Права человека попирались во всех отношениях. Мы помним, в каком состоянии были [судебные] дела, как их исправляли, забирали. Мы помним, что происходило в тюрьмах, как обращались с заключенными. В общем, до 2012 года Грузия была одной большой тюрьмой, у которой был начальник в виде Саакашвили, мы помним, как он относился к людям с разными политическими взглядами», — отметил Каладзе.

Он добавил, что после 2012 года ситуация радикально изменилась и этого добился один человек — Бидзина Иванишвили, бывший лидер «Грузинской мечты». Каладзе подчеркнул, что он смог объединить всю страну посредством мирных выборов.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее Саакашвили решил использовать свой арест для освобождения Грузии.