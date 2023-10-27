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В Германии сообщили о несовпадении интересов страны со стремлениями США

Вагенкнехт заявила, что интересы США и Германии не совпадают

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IMAGO/Christian Spicker/Reuters

США и Германия имеют разные национальные интересы. Об этом в интервью для газеты Die Welt заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт, 23 октября сообщившая о выходе из «Левой партии» и создании собственного политического объединения.

В частности, общаясь с журналистами, она прокомментировала эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. По словам собеседницы издания, подобное развитие событий никак не отвечает интересам Берлина.

Политик пояснила, что в настоящее время на территорию ФРГ прибывает большое количество сирийских и иракских беженцев. В прошлом США вели боевые действия в данных странах, подчеркнула Вагенкнехт.

«Военного решения на Ближнем Востоке также не существует», — добавила она.

Кроме того, собеседница издания указала на негативное влияние программы субсидирования США на немецкую промышленность. Как сказала политик, главная цель данной инициативы — переманить промышленность из Европейского союза (ЕС).

«Это не в наших интересах», — резюмировала она.

10 октября Сара Вагенкнехт опубликовала видеоролик на своем YouTube-канале, в котором прокомментировала отказ федерального правительства от закупок газа из России. Политик назвала мечтами надежды коллег на импорт сжиженного газа из США и Катара по такой же низкой цене.

Ранее в Германии выступили против принятия Украины в состав Европейского союза.

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