Страны Балтии планируют совместные учения по закрытию границ с Белоруссией

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте завила, что вместе с ведомствами других стран региона планирует совместные учения, чтобы оценить эффективность общих алгоритмов закрытия границы с Белоруссией. Об этом пишет Delfi.

«Мы подтвердили, что планируем провести определенные учения между нашими учреждениями в регионе и посмотреть, как этот алгоритм [закрытия границ] может работать во время таких региональных учений. Это предусмотрено, и мы планируем это сделать», — сказала Билотайте.

По ее словам, подобное сотрудничество государств региона должно стать «серьезным сигналом для враждебных государств».

Латвия, Литва и Польша в начале августа согласовали механизм закрытия границ с Белоруссией. Соответствующие меры предполагается принять в «критической ситуации». При этом Литва уже в одиночном порядке сокращает количество пропускных пунктов на литовско-белорусской границе. Помимо закрытия границ, страны Балтии и Польша изучают возможность прекращения железнодорожного сообщения с белорусской стороной.

До этого в Литве увидели угрозу в белорусских болотах.

Ранее сообщалось, что Польша проведет военные учения возле границы с Белоруссией и Россией.