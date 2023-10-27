Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Страны Балтии планируют совместные учения по закрытию границ с Белоруссией

В Литве анонсировали учения со странами Балтии по закрытию границ с Белоруссией

close
100%
Mindaugas Kulbis/AP

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте завила, что вместе с ведомствами других стран региона планирует совместные учения, чтобы оценить эффективность общих алгоритмов закрытия границы с Белоруссией. Об этом пишет Delfi.

«Мы подтвердили, что планируем провести определенные учения между нашими учреждениями в регионе и посмотреть, как этот алгоритм [закрытия границ] может работать во время таких региональных учений. Это предусмотрено, и мы планируем это сделать», — сказала Билотайте.

По ее словам, подобное сотрудничество государств региона должно стать «серьезным сигналом для враждебных государств».

Латвия, Литва и Польша в начале августа согласовали механизм закрытия границ с Белоруссией. Соответствующие меры предполагается принять в «критической ситуации». При этом Литва уже в одиночном порядке сокращает количество пропускных пунктов на литовско-белорусской границе. Помимо закрытия границ, страны Балтии и Польша изучают возможность прекращения железнодорожного сообщения с белорусской стороной.

До этого в Литве увидели угрозу в белорусских болотах.

Ранее сообщалось, что Польша проведет военные учения возле границы с Белоруссией и Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий