Польша проведет военные учения возле границы с Белоруссией и Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Генеральное командование родов Вооруженных сил.

В сообщении говорится, что тактические учения войск под названием «ЗУБР-23» пройдут на рубеже октября-ноября. Учения начнутся в четверг, их активная фаза продлится до воскресенья, пояснили военные.

Поэтому военные предупредили, что передвижение войск и военной техники ожидается на автодорогах, в городах и лесах на территориях Подляского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств.

Военные отметили, что учения проводят, чтобы повысить уровень безопасности вдоль восточной границы Польши и подготовить войска к работе в экстремальных условиях.

Генеральное командование попросило не публиковать в соцсетях информацию и фотографии с передвижением войск.

Бывший президент Польши Лех Валенса в интервью сообщил, что стране грозит гражданская война из-за парламентских выборов. Валенса добавил, что в конечном итоге народ выйдет на улицу. Он опасается, что будет применено оружие.

Ранее в Приднестровье обвинили Молдавию в подготовке к вооруженному конфликту с Россией.