Зеленский и Сунак обсудили укрепление ПВО Украины

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что провел беседу с премьер-министром Великобритании, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в области обороны и укрепление систем ПВО. Об этом Зеленский написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Обсуждали дальнейшее сотрудничество в области обороны, в частности укрепление украинской системы противовоздушной обороны ракетами и средствами борьбы с беспилотниками», — следует из публикации.

Зеленский и Сунак также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и согласились, что остановка эскалации конфликта в интересах мирового сообщества.

До этого министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев планирует производить десятки тысяч БПЛА в месяц, темпы планируется нарастить к концу года.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что производство беспилотников в стране за год выросло в сотню раз, свыше 200 предприятий начали заниматься разработкой БПЛА. По его словам, подходы к развитию украинского военно-производственного комплекса существенно поменялись.

До этого заместитель официального представителя премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака сообщила, что Британия начала подготовку украинских летчиков.

Ранее главком ВСУ встретился с главами сил НАТО в Европе и Штаба обороны ВС Британии.