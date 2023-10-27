Главком ВСУ встретился с главами сил НАТО в Европе и Штаба обороны ВС Британии

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал командующему американской армией в Европе генералу Кристоферу Каволи и начальнику штаба обороны Великобритании Тони Радакину об обстановке на фронте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Подробно рассказал об обстановке на поле боя. Обсудили наши наступательные и оборонные операции, ситуацию на наиболее сложных направлениях», — сказано в сообщении.

Кроме того, Залужный сообщил о потребностях ВСУ.

Накануне глава Украины Владимир Зеленский заявлял, что провел заседание военного кабинета в «специальном формате», где обсуждалось, в частности, наращивание возможностей оборонно-промышленного комплекса страны.

19 октября Залужный совершил визит в город Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР), который находится под контролем Киева.

До этого военный корреспондент Евгений Линин прокомментировал статью британского журнала The Economist под названием «Теперь Россия борется за территории на востоке Украины». По его мнению, Запад начинает признавать, что российские войска перехватывают инициативу у ВСУ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.