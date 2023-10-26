Песков заявил, что контактов Путина с делегацией ХАМАС не планируется

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями палестинского движения ХАМАС во время их визита в Москву. Делегация будет контактировать с министерством иностранных дел (МИД) РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Контакты по линии МИД», — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС.

Делегация ХАМАС уже провела встречу в Москве со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Немногим позже МИД сообщил, что российская сторона обсудила на встрече освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа.

То, что член политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Абу Марзук с делегацией прибыл в Москву, подтвердила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она пообещала дополнительно проинформировать общественность о контактах с движением.

Ранее российские дипломаты передали гуманитарную помощь для пострадавших в Израиле.