Путин утвердил климатическую доктрину России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении климатической доктрины России. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

«Утвердить прилагаемую климатическую доктрину Российской Федерации», — говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания. Он же признает утратившей силу предыдущую климатическую доктрину РФ, которая была утверждена в 2009 году.

Одной из ключевых долгосрочных целей новой климатической доктрины России названо достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

До этого стало известно, что мировые выбросы углекислого газа (CO2) в 2023 году обновят исторический рекорд, увеличившись на 0,5-1,5%. Окончательный анализ будет опубликован в декабре, когда мировые лидеры встретятся в ОАЭ на переговорах ООН по климату, главной темой которых станут дебаты о будущем ископаемого топлива — главного источника загрязнения CO2.

Ранее ученые предупредили о необратимом таянии ледникового щита Западной Антарктики.