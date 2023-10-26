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Путин утвердил климатическую доктрину России

Владимир Путин подписал указ об утверждении российской климатической доктрины

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении климатической доктрины России. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

«Утвердить прилагаемую климатическую доктрину Российской Федерации», — говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания. Он же признает утратившей силу предыдущую климатическую доктрину РФ, которая была утверждена в 2009 году.

Одной из ключевых долгосрочных целей новой климатической доктрины России названо достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

До этого стало известно, что мировые выбросы углекислого газа (CO2) в 2023 году обновят исторический рекорд, увеличившись на 0,5-1,5%. Окончательный анализ будет опубликован в декабре, когда мировые лидеры встретятся в ОАЭ на переговорах ООН по климату, главной темой которых станут дебаты о будущем ископаемого топлива — главного источника загрязнения CO2.

Ранее ученые предупредили о необратимом таянии ледникового щита Западной Антарктики.

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