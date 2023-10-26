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Делегация ХАМАС встретилась с представителями МИД РФ

Делегация ХАМАС встретилась с представителями МИД РФ в Москве

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Делегация ХАМАС провела встречу в Москве со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Об этом сообщает ТАСС.

«Делегация движения высоко оценила позицию президента России Владимира Путина и активные дипломатические усилия РФ», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что член политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Абу Марзук с делегацией прибыл в Москву. Захарова пообещала дополнительно проинформировать общественность о контактах с ХАМАС.

До этого глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что обострение палестино-израильского конфликта дает шанс на окончательное урегулирование ситуации. По его словам, прекратить противостояния можно путем материализации палестинского государства рядом с Израилем.

Ранее российские дипломаты передали гуманитарную помощь для пострадавших в Израиле.

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