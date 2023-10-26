МИД подтвердил приезд члена политбюро ХАМАС Абу Марзука в Москву

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что член политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Абу Марзук с делегацией прибыл в Москву. Ее слова передает ТАСС

«Я также могу подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова пообещала дополнительно проинформировать общественность о контактах с ХАМАС.

Незадолго до этого информацией о прибытии Марзука поделился анонимный источник.

До этого глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что обострение палестино-израильского конфликта дает шанс на окончательное урегулирование ситуации. По его словам, прекратить противостояния можно путем материализации палестинского государства рядом с Израилем.

Ранее российские дипломаты передали гуманитарную помощь для пострадавших в Израиле.