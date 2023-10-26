Кремль отреагировал на призыв Рошаля вывезти раненых детей из сектора Газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами положительно отреагировал на инициативу хирурга Леонида Рошаля о необходимости вывезти всех раненых детей из Газы.
Он отметил, что к такому призыву стоило бы присоединиться.
«Такой призыв можно оценивать только позитивно», — сказал Песков.
Представитель Кремля указал, что ситуация в Газе складывается катастрофическим образом.
«Она может еще более ухудшиться», — считает он.
По словам Пескова, в секторе Газа происходит гуманитарная катастрофа, и туда нужно доставлять гуманитарную помощь.
«Вместе с тем пока через КПП грузовики с гумпомощью не допускаются, два десятка грузовиков пустили, не более, это очень мало. Не выпускают людей», — добавил пресс-секретарь российского лидера.
25 октября президент России Владимир Путин назвал гуманитарной катастрофой текущую ситуацию на Ближнем Востоке и отметил, что противостояние терроризму не может вестись по принципу «коллективной ответственности».
Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.