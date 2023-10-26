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Кремль отреагировал на призыв Рошаля вывезти раненых детей из сектора Газа

Песков позитивно оценил призыв Рошаля о вывозе раненых детей из Газы

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Stringer/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами положительно отреагировал на инициативу хирурга Леонида Рошаля о необходимости вывезти всех раненых детей из Газы.

Он отметил, что к такому призыву стоило бы присоединиться.

«Такой призыв можно оценивать только позитивно», — сказал Песков.

Представитель Кремля указал, что ситуация в Газе складывается катастрофическим образом.

«Она может еще более ухудшиться», — считает он.

По словам Пескова, в секторе Газа происходит гуманитарная катастрофа, и туда нужно доставлять гуманитарную помощь.

«Вместе с тем пока через КПП грузовики с гумпомощью не допускаются, два десятка грузовиков пустили, не более, это очень мало. Не выпускают людей», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

25 октября президент России Владимир Путин назвал гуманитарной катастрофой текущую ситуацию на Ближнем Востоке и отметил, что противостояние терроризму не может вестись по принципу «коллективной ответственности».

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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