Чехия намерена добиться единогласной поддержки Израиля на саммите ЕС

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна намерена добиваться единогласной поддержки Европейским союзом (ЕС) Израиля и признания его права на самооборону во время предстоящего саммита объединения, который пройдет 26-27 октября. Об этом сообщает CTK.

«ХАМАС — террористическая организация и мы должны подходить к ней соответствующим образом. Мы должны быть уверены, что никакие европейские средства не будут использованы для поддержки терроризма», — заявил он.

Фиала подчеркнул, что Чехия «твердо стоит» на стороне Израиля, подтверждая его право на мир и безопасность.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Евросоюз постарается дипломатическим путем добиться стабилизации ситуации на Ближнем Востоке на фоне нового витка палестино-израильского противостояния. По его словам, в Брюсселе рассчитывают остановить конфликт и добиться поставок гумпомощи.

До этого стало известно, что между главой Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен возникла ссора в связи с превышением должностных полномочий и личных высказываний из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее ЕС призвали осудить ХАМАС и поддержать народ Газы.