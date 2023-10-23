ЕС призвали осудить ХАМАС и поддержать народ Газы

Страны-участницы Евросоюза должны выступить с осуждением атаки ХАМАС на Израиль, но и помешать гуманитарной катастрофе в секторе Газа, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС. По его словам, именно такая позиция требуется от ЕС в текущей ситуации.

«Мы должны одновременно осудить теракт ХАМАС и избежать гуманитарной катастрофы в Газе. Чтобы достичь этого, крайне необходимо, чтобы мы предоставляли гуманитарную помощь населению Газы», — пояснил Боррель.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина призвала мировое сообщество надавить на Израиль.