В Израиле заявили о раскрытии личности военного представителя ХАМАС

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что раскрыли личность представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейды. Об этом пишет The Times of Israel.

Появляясь на публике, представитель военнизированной части ХАМАС скрывал свое лицо за головным убором.

«Это Хузайфа Калут, который прячется за псевдонимом Абу Убейда и за своей красной куфией, точно так же, как ХАМАС прячется за гражданскими зданиями, чтобы запускать ракеты в сторону Израиля», — рассказали в ЦАХАЛ.

По мнению журналистов The Times of Israel, раскрытие личности Убейды может стать формой непрямой угрозы.

До этого ЦАХАЛ сообщил, что на территории Западного берега задержаны 608 членов ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.